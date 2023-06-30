إقبال كبير على شواطئ رأس البر في ثالث أيام عيد الأضحى

شهدت شواطئ مدينة رأس البر، إقبال كبير من المواطنين خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة أجرتها الوحدة المحلية بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط؛ في ظل تواجد فرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

أفضل خدمة للمصطافين

يقول وليد الشهاوي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، لـ«الوطن»، إن الوحدة مستمرة في جهودها لتقديم أفضل خدمة للمصطافين، ومع توافد الآلاف إلى الشواطئ في عيد الأضحى، وتستمر الاستعدادات المكثفة على الشواطئ، وذلك بانتشار المعدات البحرية، وتوفير 4 نقاط للإسعاف، و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و33 برج إنقاذ موزعة بطول الشاطئ.

إنقاذ 39 حالة من الغرق

وأشار «الشهاوي» إلى أن جهود الفرق المنتشرة بالشواطئ، أنقذت 39 حالة من الغرق، وتسليم 67 طفل تائه إلى ذويهم، وتستمر تلك الجهود على مدار أشهر الصيف لتأمين الشاطئ، وتوفير جميع الخدمات للزائرين، مع تكثيف حملات النظافة على الأماكن الحيوية بالمدينة، خاصة الأكثر حيوية وإقبالا، مثل الشواطئ وشارع النيل ومنطقة اللسان، التي شهدت إقبالا كبيرا وغير مسبوق اليوم.