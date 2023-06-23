المفتي عبر قناة الناس: لا حرج للحجاج في عدم البيات بمنى يوم التروية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن حجاج بيت الله الحرام من المصريين قد لا يبيتون بـ منى في يوم التروية أو ليلة عرفة، وإنما يبيتون في هذه الليلة في جبل عرفات ويصبحون في يوم عرفة أي اليوم التاسع من ذي الحجة في عرفات ولا يبيتون في منى كما يفعل بعض الحجاج من الدول الأخرى.

نصائح مهمة للحجاج

وأضاف «علام»، خلال لقاء ببرنامج «للفتوى حكاية»، المذاع على قناة الناس، أن هذا لا حرج فيه لأننا عندما بحثنا في هذه المسألة وجدنا أنها من السنن التي يمكن وفق التنظيم المعاصر أن يذهب الحاج إلى عرفات مباشرة.

وتابع: «عليك أيها الحاج أن تتبع التنظيم الحاصل في بلدك أو في بعثتك، وأن تكون مع الجماعة للدوام، وألا تتخلف عن ركبهم بأي عذر من الأعذار حتى لا ترتب أضرار على نفسك أو من يقومون على هذا الأمر من البعثة المصرية هناك».

في هذه الحالة الحج صحيح

وواصل: «هذا كله مقرر شرعا وثابت بالفتاوى الرسمية الصحيحة التي تضمنها كتاب الحج والعمرة الذي أعطيناه لحجاج بيت الله الحرام، وأخذوه معهم ولا حرج في هذه الحالة، وعليك أن تطمئن أيها الحاج بأنك حجك صحيح ومقبول ومبرور طالما أنك التزمت بألا جدال ولا خصام ولا شيء تفعله من المحرمات في الحج وأنك تريد أن تعود لوطنك كيوم ولدتك أمك».