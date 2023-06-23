المفتي يشيد عبر قناة الناس بتنظيم السعودية للحج: يتم بسهولة ويسر

أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بتنظيم المملكة العربية السعودية للحج، وتعاملهم مع حجاج بيت الله الحرام ليقوموا بالتكليفات الشرعية وأعمال الحج وأعمال العمرة بارتياح وبسهولة ويسر قدر الإمكان بما لا يرهقهم ويفوتوا عليهم شعيرة من الشعائر.

التنسيق مع البعثة المصرية للحج

وأضاف «علام»، خلال لقاء ببرنامج «للفتوى حكاية»، المذاع على قناة الناس، «وجدنا أن شركات ومؤسسات ترسلها الدولة وبعثات معينة، وبعثة الحج المصرية تقوم على أمر الحج بتفاصيلها كلها وبمن يقوم به من وزارة الداخلية أو التضامن والشركات السياحية وغيرها، فهناك تنسيق وترتيب بين البعثة المصرية وهذه الشركات التي تقوم على رعاية حجاج بيت الله الحرام».

أداء الحج كما فعله الرسول

وتابع: «لكننا نلحظ في أمر القيام بالشعائر والأعمال التكليفية بالحج، وجدنا أن منها ما يكون فردا أو سنة أو تطوعا، والحاج عندما يريد أن يذهب إلى بيت الله الحرام، يريد أن يقوم بالحج كما هو وكما فعله رسول الله بصرف النظر عن تغير الحال والزمان».