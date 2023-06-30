اهتمام إعلامي كبير بحفل عمرو دياب في بيروت.. «الأول من 12 عاما»

أعلنت الشركة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب، الذي سيقام في بيروت بلبنان، في أغسطس المقبل، عن نفاد جميع تذاكر الفئة الأولى فور طرحها.

نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب في بيروت

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت تذاكر الفئة الأولى عبر موقع الحجز ونفدت جميعها خلال نصف ساعة، ما اضطر المنظمين لزيادة عدد مقاعد هذه الفئة، والتي نفدت أيضا فور طرحها، وذلك قبل شهر ونصف من موعد إقامة الحفل.

ومن المتوقع طرح الفئات التالية من التذاكر على التوالي، خلال الأيام المقبلة، بعد محاولات لزيادة عدد المقاعد، لاستيعاب الاقبال الكبير على الحفل.

الحفل الأول من 12 عاما

يذكر أن حفل الفنان عمرو دياب، الذي سيقام في بيروت يوم 19 أغسطس المقبل، يعد الأول له هناك منذ 12 عاما.

وتبدي وسائل الإعلام اللبنانية اهتماما كبيرا بالحفل، الذي يعد حدثا فنيا ضخما سيعيد الحياة الفنية في العاصمة اللبنانية، التي شهدت إلغاء حفلات عدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، نظرا لعدم إقبال الجمهور على الحضور في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد.

ويحظى الفنان عمرو دياب بشعبية كبيرة في لبنان، وهو ما ظهر في تهافت الجمهور على شراء أعلى فئة من التذاكر، وكذلك اهتمام وسائل الإعلام كافة بالحفل، الذي يعود به الهضبة للغناء في بيروت مجددا.

عمرو دياب يستعد لإحياء حفل «سول تاون»

على صعيد آخر، يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل في «سول تاون» بالساحل الشمالي، يوم 14 يوليو المقبل.

من ناحية أخرى، حقق الإعلان الجديد الذي صوره النجم الكبير عمرو دياب، برفقة ابنه عبد الله، رقما قياسيا في عدد المشاهدات؛ إذ تجاوزت مشاهداته في 48 ساعة فقط أكثر من 14 مليون مشاهدة، بواقع أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر «فيس بوك»، ومليوني مشاهدة عبر «يوتيوب»، ومثلها عبر «انستجرام».