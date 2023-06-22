تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط.. قانوني يوضح العقوبة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عدد 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في المنطقة الجبلية بالعياط بمحافظة الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد.

حفر في المنطقة الجبلية

وكانت الأجهزة الأمنية بالعياط، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام 6 أشخاص بالحفر في قطعة أرض بالمنطقة الجبلية وذلك للتنقيب عن الآثار.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة العياط، بلاغًا من عدد من الأهالي يفيد قيام 6 أشخاص بالحفر في قطعة أرض بالمنطقة الجبلية بعزبة أبو النور بدائرة القسم، وترجع ملكية قطعة الأرض لأحد الأشخاص خارج البلاد، وهدفهم من ذلك التنقيب عن الآثار.

أدوات الحفر والتنقيب عن الآثار

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحة البلاغ وأن المتهمين ينقبون عن الآثار وبحوزتهم مواتير سحب مياه، مولد كهرباء، 2 أسطوانة أكسجين، بدلة غطس، وونش سحب.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار للحصول على مبالغ مالية غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

أما عن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على الـ6 أشخاص المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، في قطعة أرض زراعية، يقول رامي ربيع مقلد المحامي والخبير القانوني، إنهم سوف ينطبق عليهم ما نص عليه «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983.

وأضاف ربيع، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن «كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».