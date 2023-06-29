أمير شاهين: كنت خايف من الكوميدي في «مستر إكس».. وانتظروا مفاجأة في نهاية الفيلم

أبدى الفنان أمير شاهين، سعادة بالغة إزاء خوضه لتجربة الكوميديا لأول مرة في مشواره الفني، ضمن أحداث فيلم «مستر إكس» الذي بدأ عرضه في موسم عيد الأضحى، مؤكداً أنه كان يشعر بتخوف بالغ قبل خوض هذه التجربة السينمائية، ولكنه تفاجأ بأدائه.

قال «شاهين» لـ«الوطن»، إنه يشكر المخرج أحمد عبد الوهاب، لأنه وقف بجانبه، وأصر على مشاركته في العمل، بالرغم من حالة التخوف التي انتابته وقت إبلاغه بطبيعة الدور الكوميدي، لاسيما أنه لم يخض مثل هذه التجربة في أعماله السابقة.

أمير شاهين: أتمنى أن أكون خفيفاً على جمهور «مستر إكس»

وأضاف: «أتمنى أن أكون خفيفا على الجمهور، ويلقى دوري في فيلم «مستر إكس» إعجابهم».

أمير شاهين: أحمد فهمي ساعدني كثيرا

وأشار إلى أن أحمد فهمي والمنتج أحمد السبكي، كانا مقتنعين به في الكوميدي، وحرصا على مساعدته في اللوكشين، لافتاً إلى أن شخصية «منير» التي يجسدها بالفيلم ستشهد مفاجأة كبيرة مع نهاية الأحداث.