«مستر إكس».. ضحك من القلب والسبب «عقدة نفسية»

حصد فيلم «مستر إكس» للمخرج أحمد عبدالوهاب، وبطولة الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد، مليوناً و752 ألف جنيه فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقاً لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائى محمود الدفراوى، حيث نجح الفيلم فى الحصول على إشادات جماهيرية بعد تضمنه جرعة كبيرة من الكوميديا على مدار أحداثه.

أحمد عبدالوهاب: نناقش العلاقة بين الرجل والمرأة والسيناريو أضحك أبطاله قبل التصوير

وتدور أحداث «مستر إكس» حول شخصية «إكس»، ويجسدها أحمد فهمى، الذى يؤسس منظمة سرية يسعى خلالها لدفع الرجال لتطليق زوجاتهم حال وقوع أزمات بينهم، ومن هذا الخط الدرامى يتولد عدد من المواقف الكوميدية التى انتزعت ضحكات الجمهور بمختلف فئاته وأعماره، وقد التقت «الوطن» بصُناع الفيلم للحديث عن تجربتهم السينمائية المعروضة فى سباق عيد الأضحى.

يظهر الفنان بيومى فؤاد بشخصية مختلفة خلال أحداث فيلم «مستر إكس»، ولكنه لم يبتعد عن حسه الكوميدى، الذى يطغى فى أعماله الفنية، والذى يحبه الجمهور من خلالها.

وقال بيومى فؤاد لـ«الوطن» إن أسرة الفيلم تعبت كثيراً أثناء تصويره، ولكن وسط ظروف إنتاجية مريحة للغاية، إذ إن المنتج أحمد السبكى لم يبخل على الفيلم إطلاقاً، وإنما سخّر كل الإمكانيات الإنتاجية لخروجه على أفضل نحو ممكن، بحسب قوله، مضيفاً: أحمد فهمى بذل مجهوداً كبيراً لخروج الفيلم بصورة جيدة تليق بالجمهور، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد، وأن يحقق نجاحات كبيرة على مستوى الإيرادات.

وأشاد بيومى فؤاد بالإمكانيات الإخراجية للمخرج أحمد عبدالوهاب، مؤكداً أنه مخرج شاطر رغم أن «مستر إكس» بمثابة ثانى أعماله كمخرج، ولكنه يتوقع له مستقبلاً كبيراً مليئاً بالنجاحات، لأنه صاحب عين ثاقبة ويملك رؤية مختلفة، مؤكداً أن كلامه عنه جاء بعد تجربته الأولى معه فى فيلم «بعد الشر» الذى شارك فى موسم عيد الفطر، وقام ببطولته الفنان على ربيع وكوكبة من النجوم.

بيومي فؤاد: أسرة الفيلم تعبت أثناء تصويره وسط ظروف إنتاجية مريحة

أعلن الفنان محمد أسامة، الشهير بـ«أوس أوس»، تجسيده لشخصية «جابى» الذى يعمل فى منظمة يدشنها أحمد فهمى، وهى مؤسسة مخصصة لمساعدة الرجال المظلومين فى الطلاق من زوجاتهم، إذ يتلقى العديد من المهام وكل مهمة لها قصة خاصة بها، خلال أحداث فيلم «مستر إكس»، الذى يعرض حالياً فى جميع دور العرض بمصر.

وقال أوس أوس لـ«الوطن» إنه استمتع بتجسيده لشخصية «جابى» كونها مختلفة عن أدواره السابقة، ومن هذا المنطلق كانت الكواليس جيدة أثناء التصوير، وكان يشعر براحة كبيرة عند توجهه إلى اللوكيشن، مضيفاً: «كنا بنحب بعض وكنا بنضحك، ومعانا ضيوف شرف كتير، ومشاهد أعتقد أن الجمهور سيستمتع بها داخل الفيلم، ودورى كوميدى».

وكشف أوس أوس عن مفاجأة تتضمنها أحداث الفيلم بظهور «بيج رامى»، لاعب كمال الأجسام الشهير، ولكن بشكل مختلف وجديد بالنسبة للجمهور، موضحاً: «هتشوفوا إيه اللى هيحصل له من مراته فى الفيلم»، وبعيداً عن هذه الجزئية، فأنا سعيد بالتعاون مع أحمد فهمى وهنا الزاهد لحرصهما على ظهورى بأحسن صورة.

وأضاف أنه سعيد بمشاركة الفنان مصطفى خاطر كضيف شرف فى فيلم «مستر إكس»، إذ إنه يقدم دوراً رائعاً، وسيحبه الجمهور.

أوس أوس: «فهمي وهنا» حرصا على ظهوري بشكل جيد

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن طبيعة دورها فى فيلم «مستر إكس»، مؤكدة أنها تجسّد شخصية تُدعى «طيبة»، ويجمعها عدد من المواقف الكوميدية مع «إكس»، الذى يجسّد دوره الفنان أحمد فهمى، وذلك فى أولى تجاربهما السينمائية معاً.

هنا الزاهد:أشعر بالأمان مع «فهمي» «واختياراتي مش مدمرة حياتي»

من جانبها، أعربت هنا الزاهد عن سعادتها البالغة لتعاونها مع فريق عمل «مستر إكس»، وبالأخص زوجها الفنان أحمد فهمى، قائلة: «باحب أوى الشغل مع أحمد فهمى، وهو مجتهد للغاية، وممثل ومؤلف شاطر، وباحس إنى فى أمان وأنا معاه، ومابكونش شايلة هم أى حاجة».

وعن التعاون مع باقى أبطال العمل، قالت هنا الزاهد: «كلهم أصحابى أوس أوس ومحمد أنور وبيومى فؤاد، حبيتهم كلهم وكمان كنت أعرفهم من قبل كده، فكنا متحمسين وإحنا بنعمل الفيلم وسافرنا مع بعض».

ووجّهت هنا الزاهد رسالة إلى الجمهور، قائلة: «باقول للجمهور إنهم هيشوفوا فيلم حلو أوى وكوميدى، يناسب كل العيلة، الأطفال والكبار، ومفيش حاجة ممكن تضايق حد، وفيه ضيوف شرف كتير الناس بتحبهم هيظهروا غير اللى ظهروا فى البرومو، وحقيقى هما أضافوا للفيلم، والقصة حلوة ويا رب تعجبهم».

وأشارت هنا الزاهد إلى أن أغنية «اختياراتى مدمرة حياتى» رائعة، وقمت بسماعها كثيراً، مرجعة سبب نجاحها الجماهيرى الكبير إلى حالة الحب التى عمل بها طاقم الأغنية، وتحديداً الشاعرة منة عدلى القيعى، والملحن أحمد طارق، وكذلك المطرب أحمد سعد، ولكنها استدركت، قائلة: «الحمد لله اختياراتى كويسة مش مدمرة حياتى».

وعن منافسة سباق عيد الأضحى بين الأفلام، قالت هنا الزاهد: «المنافسة قوية جداً، بس أنا هادخل كل الأفلام، ومبروك لكل الناس وربنا يوفق الجميع، وأكيد ده حلو للجمهور إنهم يشوفوا أفلام مختلفة».

أعرب الفنان أحمد فهمى عن سعادته البالغة، إزاء ردود الفعل الإيجابية التى تلقاها عن فيلمه الجديد «مستر إكس» بعد انطلاق عرضه فى جميع دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربى، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

أحمد فهمي: «مستر إكس» من أقرب أفلامي إلى قلبي

وقال أحمد فهمى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم «مستر إكس» استغرق عاماً ونصف العام فى تحضيره، وذلك بسبب اهتمامهم بكل تفاصيل العمل، وكل جوانبه الفنية، كى يخرج العمل بشكل جيد يليق بالجمهور بمختلف فئاته وأعماره، مشيراً إلى أن تنفيذ الفيلم كان صعباً للغاية.

وأضاف أن كواليس الفيلم كانت جيدة للغاية، وذلك بحكم علاقة الصداقة التى تجمعه بكل أبطال العمل، وتحديداً «أوس أوس وبيومى فؤاد ومحمد أنور» الذين يعتاد على الجلوس معهم يومياً، متابعاً: «أعتبر هذا الفيلم من أقرب التجارب إلى قلبى».

وأشاد بإلإمكانيات الإخراجية لـ«أحمد عبدالوهاب»، الذى وصفه بالمخرج الجيد المتمكن من أدواته، ويمتلك طموحاً إخراجياً كبيراً، حسب قوله، موضحاً: تعاونت معه فى مسلسل «ريّح المدام» وكان حينها مخرجاً منفّذاً، ولكن فى آخر أيام التصوير كان المخرج كريم العدل مشغولاً بالمونتاج، وتولى أحمد عبدالوهاب مسئولية الإخراج فى ذلك الوقت. وعن منافسة فيلمه مع باقى الأفلام المعروضة فى موسم العيد، قال أحمد فهمى: «المنافسة هذا الموسم قوية جداً، ومفيش فيلم نص نص، بس إن شاء الله كلنا نشتغل كويس ونعمل أرقام، الترتيب مش أهم حاجة، لكن الأهم إن كل فيلم يعمل أرقام كويسة، وكله فى مصلحة الجمهور، وأتمنى أن كل المواسم تصبح مليئة بالأفلام الكبيرة». وحرص أحمد فهمى على تقديم الشكر لضيوف الشرف المشاركين فى فيلم «مستر إكس»، قائلاً: «باشكر كل ضيوف الشرف، لأنهم جاءوا مجاملة لى وللمنتج أحمد السبكى، وأنا مش باجيب ضيوف شرف إلا لما كل واحد دوره يكون متوظف كويس جداً، وهما أضافوا للعمل روح جيدة».

أبدى الفنان أمير شاهين سعادة بالغة إزاء خوضه تجربة الكوميديا لأول مرة فى مشواره ضمن أحداث فيلم «مستر إكس»، مؤكداً أنه كان يشعر بتخوف بالغ قبل خوضه هذه التجربة السينمائية، ولكنه تفاجأ بأدائه للشخصية التى يجسدها ضمن أحداث الفيلم.

أمير شاهين: تخوفت من المشاركة بسبب تيمة الكوميديا.. ومفاجأة في نهاية الأحداث

وقال أمير شاهين لـ«الوطن» إنه يشكر المخرج أحمد عبدالوهاب لأنه وقف بجانبه، وأصر على مشاركته فى العمل، على الرغم من حالة التخوف التى انتابته وقت إبلاغه بطبيعة الدور الذى ينتمى لنوعية أدوار الكوميديا، لا سيما أنه لم يخض مثل هذه التجربة فى أعماله السابقة، مضيفاً: «أتمنى أن أكون خفيفاً على الجمهور، ويلقى الدور إعجابهم مع مشاهدتهم للفيلم».

وأشار إلى أن أحمد فهمى والمنتج أحمد السبكى كانا مقتنعين به فى الكوميدى، وحرصا على مساعدته فى اللوكيشن، لافتاً إلى أن شخصية «منير»، التى يجسدها بالفيلم، ستشهد مفاجأة كبيرة مع نهاية الأحداث، ولكنه لن يتمكن من الحديث عنها كى تكون مفاجأة للجمهور.

وأشاد أمير شاهين بضيوف الشرف المشاركين فى الفيلم، مؤكداً أن وجودهم يسهم بالتأكيد فى نجاح العمل، لأنهم أسماء كبيرة ومشاركتهم تعنى النجاح، متابعاً: «الكثير منهم يظهرون فى أدوار ستكون مفاجأة للجمهور».

رحاب الجمل: «مت من الضحك» أثناء قراءة السيناريو.. وأغنية «أكرم» مفاجأة

عبّرت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها الكبيرة بفيلمها «مستر إكس»، حيث تجسد شخصية «معاصى» من خلال الفيلم، وهى واحدة من عصابة مستر إكس، وعن مشاركتها قالت: جاءت بالصدفة، حيث كنت موجودة فى لبنان لتصوير أحد المسلسلات، ثم قابلت أحمد فهمى صدفة، وقال لى وقتها إنه شاهد لى أعمالاً مميزة، ثم تحدّث معى المؤلف أحمد عبدالوهاب والفنان أحمد فهمى، ورشحانى لدور فى الفيلم.

وأضافت رحاب الجمل لـ«الوطن»: قرأت السيناريو فى لبنان، وأثناء قراءتى للسيناريو كنت «بموت من الضحك»، وبدأنا البروفات على الفور».

وعن مشاركتها فى تجربة كوميدية قالت: كنت متخوفة فقط ألا أقدم «شغل جيد»، أو ألا أكون على قدر المسئولية. وتابعت حديثها: «كواليس العمل كانت رائعة، سواء مع الفنان أحمد فهمى، وهنا الزاهد، أنا أطلق عليها «بونوبانية» الفيلم، فهى دمها خفيف وراقية، وقدمت مع أحمد فهمى نجاحات كبيرة، وشرف كبير لى العمل مع الفنان أحمد فهمى، فهو شخص لا يوصف بكلمات، وكان يعمل باستمرار على إثراء وإضافة المزيد لأدوار مَن حوله، بالإضافة إلى النجاح الكبير الذى حدث مع طرح أغنية اختياراتنا للفنان أحمد سعد، فهى أغنية خفيفة تعبّر عنا، كلامها حزين ولكنها مبهجة، وقد أعطت للعمل نجاحاً أكبر، والمفاجأة فى الفيلم أغنية مع الفنان أكرم حسنى».

يخوض أحمد عبدالوهاب ثانى تجاربه الإخراجية من خلال فيلم «مستر إكس» إذ إنه سبق أن حقق نجاحاً كبيراً من خلال فيلمه الأخير «بعد الشر» مع الفنان على ربيع، والذى عُرض فى سباق موسم عيد الفطر الماضى.

وقال أحمد عبدالوهاب فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: حرصنا على مناقشة العلاقة بين الرجل والمرأة خلال أحداث الفيلم ولكن بشكل كوميدى لدرجة أن الأبطال انهاروا من الضحك قبل التصوير انطلاقاً من أن السيناريو مكتوب بشكل أكثر من جيد، والحقيقة أن أحمد فهمى ساعدهم كثيراً أثناء مرحلة الكتابة بحكم أن العمل قائم على التعاون بين جميع عناصره.

وأوضح أن كل ضيوف الشرف الذين شاركوا فى الفيلم كانوا مكتوبين بالسيناريو الذى شارك فى تأليفه إلى جانب السيناريست أمجد الشرقاوى، ومنهم بيج رامى، مؤكداً أن الجميع وافق على المشاركة ولذلك فهو يوجه لهم الشكر.

وعن اختياره أغنية «اختيارتى مدمرة حياتى»، قال مخرج «مستر إكس»: «لم تكن اختيارى لوحدى، بل بمشاركة المنتج أحمد السبكى وكريم السبكى، إذ تواصلنا مع منة عدلى القيعى وشرحنا لها أحداث الفيلم، وبالفعل بدأت فى كتابة كلمات الأغنية، وبمجرد انتهائها منها قلت لها «الأغنية هتكسر الدنيا»، وهو ما تحقق بصوت أحمد سعد الذى يواصل مسيرة نجاحه على مدار عامين متتاليين.