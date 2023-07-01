«صحة الدقهلية» توزع هدايا على مرضى «صدر المنصورة» في العيد

قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، إنه بالتعاون مع جمعية رسالة، جرى توزيع هدايا على المرضى في مستشفى صدر المنصورة، أمس الجمعة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

زيارة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لمستشفى صدر المنصورة

وأشار «مكين» في بيان له إلى أن الزيارة بالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية بالدقهلية جاءت تنفيذا لتوجيهات دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان، ومحافظة الدقهلية بضرورة تفعيل التعاون بين منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة

وأشار أنه قام بعمل زيارة إلى مستشفى صدر المنصوره لمتابعة سير العمل و الخدمات الصحية المقدمة اثناء فتره عيد الاضحى المبارك، يرافقه الدكتور محمد سعد مدير إداره المتابعة بالمديرية، ووفد من جمعية رسالة الخيرية، والدكتور محمد السعيد مدير مستشفى صدر المنصورة.

توزيع الهدايا على المرضى بمناسبة العيد

وأضاف أن الزيارة شهدت تقديم التهنئة وتوزيع الهدايا على مرضى المستشفى احتفالا معهم بعيد الاضحى المبارك، وذلك لرفع الروح المعنوية ونشر روح التفاؤل بين المرضى، وتأكيداً على أهمية المشاركة المجتمعية مع مؤسسات الدولة.

وفى ختام الزيارة توجه وكيل الوزارة بالشكر لمدير عام المستشفى وجميع طاقم العمل على ما يبذلون من جهد لرفع مستوى الخدمة المقدمة داخل المستشفى