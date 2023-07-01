عاجل.. تويتر يمنع المستخدمين من رؤية التغريدات إلا بعد التسجيل.. و«ماسك» يوضح

تعرض موقع التغريدات القصيرة «تويتر» لتغييرات مفاجئة، إذ فوجئ المستخدمون بعدم قدرتهم على رؤية التغريدات إلا بعد تسجيل الدخول، وقال إيلون ماسك مالك المنصة في تغريدة: «كنا نتعرض لسرقة البيانات، الأمر الذي كان يهين المستخدمين العاديين»، مضيفا أن القرار الجديد إجراء طارئ ومؤقت.

الزوار كانوا يستطيعون رؤية التغريدات دون تسجيل الدخول

ونقلت «سكاي نيوز» عن موقع «ماشابل» إن الزوار كانوا في الماضي قادرين على عرض التغريدات ومشاهدتها دون الحاجة إلى تسجيل الدخول بحساباتهم على تويتر، لكن المنصة اختارت تغيير هذه السياسة وفرض تسجيل الدخول على كل زائر حتى يتمكن من رؤية التغريدات.

خطوة أثارت الجدل

وأثارت هذه الخطوة الجدل بين زوار ومستخدمي موقع التدوينات القصيرة تويتر، الأمر الذي جعل الملياردير الأميركي إيلون ماسك يسارع إلى التعليق والتوضيح.

وكان أيلون ماسك مالك تويتر قد أعرب عن استيائه من شركات الذكاء الاصطناعي مثل أوبن إيه آي، التي تستخدم بيانات تويتر لتدريب نماذجها اللغوية.