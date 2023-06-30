انخفاض سعر الذهب في ثالث أيام عيد الأضحى.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك انخفاضًا في العيارات المختلفة للذهب والسبائك، سواء في عيار 21 الأكثر شيوعاً في مصر، أو عيار 24، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنين معرفته حول أسعار مختلف العيارات بعد انخفاض سعر الذهب اليوم.

انخفاض سعر الذهب.. عيار 24

سعر جرام الذهب من عيار 24، وهو العيار الأكثر نقاء والمعروف باستخدامه في السبائك الذهبية، 2600 جنيه للشراء دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر شيوعاً بين المواطنين في السوق المصري، 2275 جنيهاً للشراء، وذلك مع عدم احتساب سعر كل من المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذھب عیار 18

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1950 جنيهاً للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 14 فوصل إلى 1517 جنيهاً للشراء، وجرام الذهب من عيار 22 وصل إلى 2383 جنيهاً للشراء، وذلك دون احتساب كل من سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنیه الذھب

أما عن سعر الجنيه الذهب وهو عبارة عن 8 جرامات من عيار 21، فوصل سعره إلى 18200 جنيه دون احتساب سعر المصنعية والضريبة والتي تختلف من محل إلى آخر.