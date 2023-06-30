للمقبلين على الزواج في العيد.. أفضل أعيرة الذهب لشراء شبكة «على قد الإيد»

خلال أيام العيد، يقبل كثيرون على شراء الذهب، نظرًا لتزايد حفلات الخطوبة والزواج خلال هذه الفترة، خاصة مع استقرار أسعار الذهب بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار، إذ سجل عيار 21، نحو 2290 جنيهًا للجرام و2617 جنيهًا لعيار 24.

عيار الذهب المناسب لشراء الشبكة

ومع استقرار سعر الذهب، اهتم العديد من المقبلين على الزواج، بالتعرف على أفضل عيار لشراء شبكة «على قد الإيد» وغير مكلفة، التي أوضحها نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أنّ العيار الأفضل لشراء شبكة موفرة هو عيار 14.

وتابع «نجيب» أن عيار 14 لا يختلف عن بقية الأعيرة الأخرى، ويتسم بالعديد من المميزات، التي منها أنه يحتوي على 58.3% من الذهب الخالص، وتكلفته متواضعة ومناسبة للشراء، ويتميز أيضًا بصلابته وذوقه الرفيع من ناحية التصميم، بالإضافة إلى أنه ذو لون أقرب للذهبي المعروف عند الجمهور، مما يجعل الفتيات يميلون إليه عند الشراء كما يعد الأكثر متانة وقدرة على التحمل.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاء سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم، بـ2617 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2290 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1963 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و320 جنيهًا.