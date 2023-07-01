أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح شقق تعاونيات الإسكان في أكتوبر، بعدد 72 وحدة سكنية، تسلم في يوليو 2024، ضمن وحدات مشروع لؤلؤة أكتوبر، وترصد «الوطن» إجراءات وأسلوب التقدم على شقق تعاونيات الإسكان في أكتوبر.

المستندات المطلوبة لشقق تعاونيات الإسكان في أكتوبر

وذكرت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، أنّ المستندات المطلوبة للحصول على شقق تعاونيات الإسكان في أكتوبر، تتمثل فيما يلي.

- ملء الإقرار الخاص بالاطلاع على الشروط المالية والبيانات الواردة بكراسة الشروط، التي كان آخر موعد طرح لها يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

- تحديد المساحة المطلوبة للحجز سواء 110 مترات مربعة للدور الأرضي، أو 130 مترا مربعا للأدوار العلوية، يُضاف إليها 25 مترا مربعا حصة في الجراج.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

التقديم لحجز شقق تعاونيات الإسكان في أكتوبر 2023

وأوضحت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، أنّه يتم تقديم المستندات بمقر الهيئة الرئيسي في 3 ش سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 31 يوليو حتى يوم الخميس 10 أغسطس، ويتم سداد جدية دخول القرعة طبقًا للمساحة المطلوبة، وإرفاق صورة إيصال السداد بمستندات الحجز، والإعلان عن المستبعدين لشقق تعاونيات الإسكان في أكتوبر، سيكون يوم الثلاثاء 29 أغسطس.