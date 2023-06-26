وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية في بني سويف

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمدينة بني سويف الجديدة، بطاقة إجمالية 52 ألف م3/يوم، إذ يجرى حاليًا الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة للمحطة، وذلك بحضور مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وذلك عقب افتتاحه معرض شباب مصر بمحافظة بني سويف.

وتجول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموقع محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمدينة بني سويف الجديدة، واستمع إلى شرح من مسؤولي جهاز المدينة، وشركة المقاولون العرب المُنفذة للأعمال، عن الموقف التنفيذي للأعمال بالمحطة، إذ تمّ الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلتين الأولى والثانية، وجار الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، كما أنه تتم المعالجة الثلاثية لـ12 ألف م3 من المياه المعالجة ثنائيا، لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة.