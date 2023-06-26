رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية في بني سويف

كتب:

أيمن حمزة
02:06 م | الإثنين 26 يونيو 2023
وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمدينة بنى سويف

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمدينة بنى سويف

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمدينة بني سويف الجديدة، بطاقة إجمالية 52 ألف م3/يوم، إذ يجرى حاليًا الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة للمحطة، وذلك بحضور مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وذلك عقب افتتاحه معرض شباب مصر بمحافظة بني سويف.

وتجول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموقع محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمدينة بني سويف الجديدة، واستمع إلى شرح من مسؤولي جهاز المدينة، وشركة المقاولون العرب المُنفذة للأعمال، عن الموقف التنفيذي للأعمال بالمحطة، إذ تمّ الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلتين الأولى والثانية، وجار الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، كما أنه تتم المعالجة الثلاثية لـ12 ألف م3 من المياه المعالجة ثنائيا، لاستخدامها في  ري المسطحات الخضراء بالمدينة.

اقرأ المزيد:

«مياه سوهاج»: تطهير جميع شبكات الصرف الصحي استعدادا لعيد الأضحى

حملات توعية لعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية

شركة الصرف الصحي تشارك في حملة توعية بمبادرة حياة كريمة بالإسكندرية

«المقاولون العرب» توقع عقود تنفيذ 4 مشروعات طرق وبنية تحتية في أنجولا

مدبولي يوجّه الجهات الحكومية بسرعة سداد مستحقات «المقاولون العرب»

رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروعات المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة

بعد تعيينه بقرار جمهوري.. من هو رئيس «المقاولون العرب» الجديد؟

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة «المقاولون العرب» برئاسة العصار

«المقاولون العرب» تنتهي من تصنيع فندق عائم جديد لخدمة السياحة في مصر

«المقاولون العرب» تفوز بجائزة أفضل شركة مقاولات في تنزانيا لعام 2022

«المقاولون العرب» لقناة الحياة: نيجيريا تواجه تحديات كبيرة ولها طبيعة اقتصادية خاصة

«المقاولون العرب» تفوز بتنفيذ مشروع طرق مزدوج في العاصمة النيجيرية

«المقاولون العرب» توقع عقد مشروع طريق جديد في الكاميرون بطول 81 كيلومترا
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.