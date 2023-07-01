موعد صرف مرتبات شهر يوليو.. اعرف هتقبض امتى

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث أعلنت وزارة المالية في بيانها الصادر الأسبوع الماضي، موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، فضلًا عن جدول مرتبات شهر أغسطس وسبتمبر وأيام المتأخرات للموظفين بالدولة.

ووفقا لبيان وزارة المالية، فإنّ موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بعد عيد الأضحى المبارك طبقًا لما أعلنته وزارة المالية في بيانها، تبدأ من يوم الأحد 23 يوليو 2023.

أول أيام موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وذكرت وزارة المالية في بيان عنها، موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، حيث تقرر أن يكون يوم الأحد 23 يوليو، أول أيام صرف المرتبات، فيما قررت الوزارة أن يكون يوم الاثنين 24 يوليو 2023، ثاني أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023، والثلاثاء 25 يوليو 2023، ثالث أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023، و الأربعاء 26 يوليو 2023 رابع أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023، والخميس 27 يوليو 2023 سيوافق خامس أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023.

موعد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر

وتابعت وزارة المالية، أنّه سيتم صرف رواتب العاملين في الدولة عن شهر يوليو، بدءًا من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9 و10 و11 من الشهر ذاته، وصرف مرتبات شهر أغسطس بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7 و9 و10 من الشهر ذاته، ومرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7 و10 و11 من الشهر ذاته، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.