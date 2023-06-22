موعد صرف تموين شهر يوليو لـ23 مليون بطاقة مستحقة للدعم

يحل موعد صرف تموين شهر يوليو، مع حلول عيد الأضحى المبارك، إذ من المقرر صرف السلع التموينية عن شهر يوليو المقبل لأصحاب البطاقات بداية الشهر، والذي يتزامن موعده رابع أيام عيد الأضحى.

موعد صرف تموين شهر يوليو

ويأتي موعد صرف تموين شهر يوليو تحديدا يوم السبت 1 يوليو وهو رابع أيام عيد الأضحى والذي يحل موعده يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري، ووفقا لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنّ صرف التموين الشهري يكون على مدار أيام الشهر منذ بداية الشهر وحتى آخر يوم فيه.

منظومة الدعم التمويني

ويستحق صرف التموين 23 مليون بطاقة تموين مدرجة على سيستم منظومة الدعم التمويني ومقيدا عليها 71 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا بواقع 5 أرغفة يوميا من العيش البلدي، بينهم 64 مليون مواطن يصرفون السلع التموينية شهريا بواقع 50 جنيها شهريا للفرد.

وتحدد وزارة التموين مواعيد فتح منافذ بقالي التموين البالغ عددهم 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، إذ تفتح منافذ البقالين أبوابها من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء يوميا على مدار 12 ساعة.