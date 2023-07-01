مصرع سائق وسيدة في تصادم ميكروباص و«توك توك» بالغربية

لقي سائق وسيدة مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة «توك توك»، على طريق «طنطا - قطور» بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى المنشاوي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

حادث تصادم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، ومرفق عمليات الإسعاف بلاغاً من الأهالي، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة «توك توك»، على طريق «طنطا - قطور» بالقرب من قرية نواج بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة سائق وسيدة بإصابات بالغة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارتا إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع أمينة صادق، 63 عاماً، وجابر قناوي، في العقد السادس من العمر، وهما مقيمان في قريه نواج، إثر تعرضهما لحادث تصادم مركبة «توك توك» كانا يستقلانها بسيارة ميكروباص، على طريق «طنطا - قطور» بالقرب من مدخل القرية المشار إليها.

رفع آثار الحادث

وجري نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا في محاولة لإنقاذهما، إلا أنهما لفظا انفاسهما الأخيرة فور وصولهما، وتم التحفظ على الجثمانين داخل مشرحة المستشفى، كما جري الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على الأسباب والملابسات، تمهيدا لاستخراج تصريحي الدفن وتسليم الجثمانين إلي ذويهما.