أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم 1 يوليو.. البرتقال يصل لـ13 جنيها

تناول الخضروات والفواكهة خلال فصل الصيف يساعد الإنسان في الوصول إلى جسم صحي خالٍ من الأمراض، ولهذا يحرص كثيرون على المتابعة اليومية لأسعار الفاكهة اليوم السبت 1 يوليو في أسواق الجملة والتجزئة لمتابعة حركة الأسعار قبل النزول للأسواق.

وبحسب جولة أجرتها «الوطن»، في سوق سليمان جوهر بحي الدقي بمحافظة الجيزة، للاطلاع على الأسعار خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، شهدت أسعار الفاكهة استقرارا، ونستعرض فيما يلي، أبرز الأسعار في أسواق التجزئة اليوم السبت، على هذا النحو:

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

سعر كيلو ليمون بلدي من 10 إلى 22 جنيهًا.

سعر كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا.

سعر كيلو عنب أسود من 15 إلى سعر 25 جنيهًا.

سعر كيلو تفاح مصري من 8 إلى سعر 15 جنيهًا.

سعر كيلو تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلوجرامًا) من 25 إلى 35 جنيهًا.

سعر كيلو ليمون أضاليا من 7 إلى 11 جنيهًا.

سعر كيلو بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر كيلو عنب بناتي أصفر من 8 إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو عنب بنتي أحمر من 12 إلى 22 جنيهًا.

سعر كيلو برتقال صيفي من 7 إلى 13 جنيهًا.

سعر كيلو جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم السبت

وعن أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم 1 يوليو، سجلت استقرارا ملحوظا، كما يلي.

- سعر كيلو الموز البلدي 12.50 جنيه.

- سعر كيلو تفاح أحمر سجل نحو 34 جنيهًا.

- سعر كيلو كيوي سجل نحو 35 جنيهًا.

- سعر كيلو جوافة سجل نحو 20 جنيهًا.

- سعر كيلو برتقال عصير 6 جنيهات.

- سعر كيلو أناناس 80 جنيهًا.

- سعر كيلو برتقال بسرة 9 جنيهات.

- سعر كيلو الكنتالوب 27 جنيهًا.