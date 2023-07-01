موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 في الجيزة.. قدم طلبك الآن

ذكرت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أنّ موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 الجيزة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، بدأ العمل اليوم ومستمر لمدة شهر حتى يوم 31 يوليو 2023، مؤكدة أنّ التحويل إلكترونيا ولا يعتد بالورقي إلا في المدارس الخاصة والتعليم الفني فقط.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 الجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنّ موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 الجيزة، يتيح لولى الأمر التقدم بطلب التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 الجيزة لمرة واحدة فقط، ويمكن تعديله حتى نهاية مدة التقدم، لافتة إلى أنّه سيتم تسجيل جميع الأرقام باللغة الإنجليزية.

التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 الجيزة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّه يتم تسجيل الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد، ويجب إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة، مؤكدة أنّه يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.

وأشارت مديرية التعليم بمحافظة الجيزة، إلى أنّه يمكن لأولياء الأمور المتقدمين بطلبات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 الاستعلام عن النتيجة ومتابعة موقع المديرية بعد يوم 15 أغسطس، أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.

ونوهت مديرية التعليم بالجيزه، بأنّه حال قبول طلب التحويل الإلكتروني، يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، وعلى ولي الأمر استكمال إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.