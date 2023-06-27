عرض تاجري مخدرات على الطب الشرعي.. ضبط بحوزتهما 3 كيلو «حشيش» في المرج

قررت النيابة العامة عرض متهمين ضبطا بـ3 كيلو حشيش في دائرة قسم شرطة المرج علي الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة عرض المضبوطات للمعمل الكيماوي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها لبيان إذا كانت جوهر الحشيش من عدمه.

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وردت معلومات وأكّدتها تحريات المباحث مفادها قيام شخصين بالإتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة المرج، وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما، وبالتفتيش عُثر على 3 كيلوجرامات من مخدر الحشيش وسلاح ناري «طبنجة» مطموسة الأرقام.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش، اعترفا بصحة التحريات، واعترفا بحيازتهما للحشيش للإتجار والسلاح الناري للدفاع، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة، كما أصدرَت قراراها بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يوما تمهيدا لإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمتي الإتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.