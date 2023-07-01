بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالفيوم

أُصيب 6 أشخاص من محافظة قنا في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي، صباح اليوم السبت، على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليها فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة لشرطة النجدة، من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بدائرة المركز ووجود عدد من المصابين.

إصابة 6 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث الذي وقع قرب مدخل قصر الباسل، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الغربي اليوم أسفر عن إصابة 6 أشخاص من محافظة قنا وهم رضوان محمد رضوان، 57 سنة، وفاطمة محمد عمر، 69 سنة، وأحمد مصطفى أحمد، 28 سنة، وإبراهيم يونس الصاوي، 21 سنة، ونعمات حسن مدني، 55 سنة، وملك حجاج، 13 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل مصابي حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي اليوم، إلى مستشفى الفيوم العام، وتسليمهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة والجرار في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.