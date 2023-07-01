«بيطري الشرقية» يشرف على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المجازر

قال الدكتور فتحي عبد العال، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه خلال اليومين الماضيين قامت مديرية الطب البيطري بالإشراف على أعمال ذبح 505 رؤوس ماشية وأغنام أضاحي، شملت، وذلك بالمجازر التابعة للمديرية، تحت الإشراف البيطري الكامل، للحفاظ على سلامة اللحوم، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء أعمال الذبح.

المرور على المجازر لمتابعة سير العمل

وأشار مدير عام الطب الوقائي بالمديرية إلي قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور علي المجازر، لمتابعة سير العمل، والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر والتأكد من توافر كل الاحتياجات، من كوادر طبية بيطرية و أدوات وأجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

فتح المجازر الحكومية بمناسبة عيد الأضحى

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بفتح المجازر الحكومية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمام جموع المواطنين بالمجان لذبح الأضاحي، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات علي المخالفين، وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية على محال الجزارة وبيع وحفظ وتداول اللحوم، بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.