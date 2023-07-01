ضبط 2.5 طن حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر داخل مصنع بالعاشر من رمضان

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

المرور على الأسواق والمخابز البلدية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، بالمرور على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز البلدية والتجار التموينين وفروع جمعيتي ومخازن توزيع السلع الغذائية بالجملة بدائرة الإدارة، وأسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن ومجهولة المصدر وبدون فواتير.

وحررت الحملة المحضر رقم 2346 لسنة 2023 جنح ثان العاشر من رمضان، ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع البلاستيك، وتم ضبط 50 شيكاره حبيبات بلاستيك، زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالي 2500 كجم، أي 2.5 طن مجهولة المصدر وبدون فواتير.

تحرير محضر ضد صاحب مطعم

كما حررت الحملة المحضر رقم 2347 ثان العاشر من رمضان لسنة 2023، ضد صاحب أحد المطاعم، لعدم تواجد شهادة صحية، والمحضر رقم 5808 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان، ضد صاحب أحد محلات السوبر ماركت لعدم إعلانه عن أسعار بيع السلع الغذائية المعروضه للبيع بالمحل، والمحضر رقم 5709 جنح أول العاشر من رمضان لسنة 2033 ضد أحد أصحاب كشك بيع السجائر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي.