مصرع طفلين شقيقين غرقا في ترعة ببني سويف

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا، اليوم الأربعاء، في ترعة قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر ببني سويف، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بغرق طفلين داخل ترعة قرية بهبشين

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا من الأهالي، يفيد العثور على جثتين لطفلين شقيقين تعرضا للغرق داخل ترعة قرية بهبشين دائرة مركز ناصر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل الجثتين إلى المشرحة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثتين إلى المشرحة

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلي موقع البلاغ، وجرى إخلاء الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

واستقبلت مشرحة مستشفى ناصر العام، حنين أيمن كيلاني 7 سنوات، حسام أيمن كيلاني 5 سنوات، جثتين هامدتين، وجاري تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة.