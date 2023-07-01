إدراج 55 دورية علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت 2022.. «أصعب نظم الفهرسة»

تحدثت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية، عن إدراج 55 دورية علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت 2022، موضحة أن هذا التصنيف نظام بريطاني دولي لفهرسة الأعمال البحثية في المجالات العلمية، إذ يدرج المقالات العلمية ومراجعة الكتب أو الأبحاث أو الأدبيات، مشيرة إلى أن تصنيف كلاريفيت من أصعب نظم الفهرسة على مستوى العالم كونه لا يدرج إلا الأعمال ذات الجودة العالية اليت تضم استشهادات او معامل تأثير عالي على مستوى العالم.

نظم الفهرسة العالمية المختلفة

وأضافت «الشاطر»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «وزارة التعليم العالي تضع نصب أعينها نظم الفهرسة العالمية المختلفة مثل كلاريفيت و انلاتكس وغيرهم باعتبارهم مرجعية لرفع جودة الأعمال العلمية الصادرة عن باحثين مصريين أو مجالات مصرية»، مشيرة إلى أن المجلات التي جرى إدراجها في تصنيف كلاريفيت تغطي قطاعات علوم مختلفة، إذ أنه هناك 5 قطاعات علوم أساسيين مثل العلوم الهندسية والطبية والطبيعية والإنسانية فضلا عن العلوم الأساسية.

المجلات في العلوم الإنسانية

وأكد أن العلوم الهندسية والطبية والأساسية كان لهم نصيب الأسد من الدوريات التي أدركت في تصنيف كلاريفيت، ياتي ذلك فضلا عن عدد من العلوم الطبيعية التي جرى إدراجها بالتصنيف عام 2022، مشيرة إلى أن المجلات في العلوم الإنسانية من أصعب نظم الفهرسة على مستوى العالم، ولكن لدينا 3 مجلات في العلوم الإنسانية تابعين للجامعات المصرية تم إدراكهم في التصنيف ذاته.