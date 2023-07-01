«الكهرباء»: «حياة كريمة» حققت نقلة نوعية ضخمة بالبنية التحتية بعد 30 يونيو

قال أمجد العضايلة السفير الأردني في مصر «معجزة أن تكون في حالة عجز عن توليد الطاقة الكهربائية للمنازل المصرية، وفجأة يصبح لديك فائض كبير جدا وتصدر الطاقة لدول المشرق العربي ولدول أفريقيا ودول أوروبية، هذا شيء عظيم جدا ويدعو للفخر والاعتزاز، لأن الكهرباء المصرية اليوم تضيء بلاد الشام وستضيء دولا أوروبية في المستقبل».

نتطلع في سنة 2024 إلى أن يصل إلى 1100 ميجا وات

وأوضح السفير الأردني، «وقعنا الاتفاقية منذ 3 سنوات، ونصت على أن يكون هناك ربط كهربائي، وهذا الأمر يقدر حاليا بـ450 ميجا وات ونتطلع في سنة 2024 إلى أن يصل إلى 1100 ميجا وات، والتبادل الكهربائي ليس للأردن فحسب، ولكن هناك خطط الآن للامتداد نحو العراق ودول أخرى في المنطقة بالمستقبل القريب»، ففي عام 2019 ارتفعت نسبة الغاز الطبيعي المصري الذي يغذي محطات الكهرباء الأردنية إلى 50%، وفي نفس العام تم توقيع اتفاق الربطج الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية.

متحدث الكهرباء: مبادرة «حياة كريمة» تؤكد على تحقيق نقلة نوعية ضخمة

فيما قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ مبادرة «حياة كريمة» تؤكد دائما وأبدا على تحقيق نقلة نوعية ضخمة في البنية التحتية منذ ثورة 30 يونيو، وهو ما جعل هناك رؤى سياسية واضحة ومعتمدة على التخطيط السليم، وأصبحت مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، ومركزا مهما جدا للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة.

حمزة: تنفيذ هذه المخططات والرؤى لم يكن أمرا سهلا

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، «تنفيذ هذه المخططات والرؤى لم يكن أمرا سهلا، هناك دول كثيرة لديها تحديات كبيرة في ملف الطاقة، نتحدث عن دول كبيرة، وهذا الأمر ليس لدينا».

شركة سيمنز الألمانية وثقت بالتخطيط السليم للرئيس عبدالفتاح السيسي

وتطرق متحدث الكهرباء إلى التحديات، قائلا، «التحديات المالية كانت كبيرة، ولم تكن ثقة المستثمر في الواقع المصري لم تكن في أفضل حالاتها، وأوجه التحية لمحطات شركة سيمنز الألمانية، لأنها وثقت في التخطيط السليم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان هناك اجتماعات شبه أسبوعية أو يومية لتنفيذ محطاتها الثلاثة الكهربائية في غضون سنتين ونصف السنة، مع العلم أن إنشاء المحطة الواحدة يستغرق 5 أو 6 سنوات».