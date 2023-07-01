آخر موعد لترخيص وحدات الطعام المتنقلة في أكتوبر.. اعرف شروط التقديم

أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنّ الاثنين الموافق 10 يوليو، هو آخر موعد لتقديم طلب الحصول على ترخيص عربات الطعام المتنقلة في منطقة «ربوة» الكائنة بأكتوبر، منوهة أنّ ذلك يأتي تنفيذًا لخطط الدولة لتوفير فرص العمل للشباب، تحت راية قانون رقم 92 لعام 2018، الذي ينص على تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بحسب ما ذكرته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنّ طلبات الحصول على ترخيص عربات ووحدات الطعام المتنقلة، تُقدم في المركز التكنولوجي بالجهاز في عمارات المستقبل بالحي السادس، مضيفة أنّ بيع كراسات الشروط مستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه جرى تشكيل لجنة لاختيار وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين بعد المدة المعلنة للتقديم طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

مقر وحدات الطعام والمشروبات

وتابع جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جرى اختيار أحد الأماكن بمنطقة ربوة أكتوبر، لتكون مقرًا لعدد من وحدات المشروبات والطعام، كما جرى التخطيط لتصبح منطقة ذات مظهر حضاري وخدمي وترفيهي، وإذا زاد الطلب سيجري انتقاء مواقع أخرى.

المستندات المطلوبة للترخيص وحدة طعام متنقلة

وحدد جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، المستندات المطلوبة لترخيص وحدة طعام ومشروبات متنقلة، وهي على النحو الآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقمًا بشرط أن تكون سارية.

- لابد أن يكون المتقدم من سكان أكتوبر.

- أنّ يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المواطن المتقدم لترخيص عربة طعام متنقلة عن 18 سنة.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة، لا يمر على استخراجها 3 أشهر.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء بالنسبة للذكور.

- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة واستيفاؤها للاشتراطات المواصفات الفنية.