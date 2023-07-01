إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الثاني على التوالي لسرعة الرياح

قررت سلطة الطيران المدني إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، لليوم الثاني على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

مصنف ضمن سياحة المغامرات

وأوضح «الطيب»، أن سرعة الرياح تسببت في إلغاء رحلات البالون الطائر، تحسبا لعبور البالون الطائر شرق النيل وتهديد حركة الطيران بمطار الأقصر الدولي، إذ لا ينبغي أن تتجاوز سرعة الرياح 7 عقدة، مؤكدا أن البالون مصنف ضمن سياحة المغامرات، لأنه يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح المختلفة.

2000 شاب يعملون في البالون

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن أكثر من ألفي شاب يعملون في 17 شركة بالون، ما بين طيارين ومهندسين ومندوبين وعمال وسائقين وغيرهم، بشكل غير مباشر وغير مباشر، لافتا إلى أن البالون الطائر حقق هذا العام أعلى معدل إشغال منذ إنشاءه، تخطى 68 رحلة تقل حوالي 3000 آلاف سائح.

المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به الأقصر على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.