خطوات التحويلات بين المدارس التجريبية.. تستمر لمدة شهر إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطوات التحويلات بين المدارس التجريبية، التي بدأت اليوم السبت 1 يوليو وتستمر لمدة شهر، موضحة أنّ التحويل للمدارس التجريبية يتم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للمديرية، ويكون للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.

خطوات التحويلات بين المدارس التجريبية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطوات التحويلات بين المدارس التجريبية، كما يلي.

- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

- الضغط على تحويلات الطلاب لعام 2023-2024.

- اختيار استمارة طلب تحويل.

- كتابة اسم الطالب بالكامل.

- كتابة الرقم القومي للطالب.

- النوع «ذكر أم أنثى».

- تاريخ الميلاد.

- السن من 1 أكتوبر «سنة - شهر - يوم».

- اختيار محافظة الإقامة.

- إدخال العنوان.

- كتابة تليفون المنزل.

- رقم الهاتف المحمول.

- نوع التحويل «داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة».

- الجهة المراد التحويل منها «المحافظة - الإدارة - التبعية - المدرسة».

- الصف الدراسي المنقول إليه الطالب.

- مجموع الطالب.

نتيجة التحويلات بين المدارس التجريبية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّ نتائج التنسيق للتحويل تتم على مرحلتين الأولى في شهر أغسطس، والثانية في شهر سبتمبر، وعلى ولي الأمر متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع، وإنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).