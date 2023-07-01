تقارير تؤكد اقتراب الأهلي من التعاقد مع التنزاني مبوانا ساماتا

أكد تقارير صحفية وصول النادي الأهلي إلى مراحل متقدمة في مفاوضاته لضم علي مبوانا ساماتا لاعب نادي فنربخشه التركي، والمعار لفريق جينك البلجيكي، لضمه لصفوف القلعة الحمراء بداية الموسم الكروي المقبل.

ونشرت شبكة «VOLE»، أن المهاجم التنزاني مبوانا ساماتا صاحب الـ30 عاما يقترب من الانضمام للنادي الأهلي، بعد انتهاء إعارته في صفوف نادي جينك البلجيكي بداية من الموسم المقبل، إذ يرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

موقف التنزاني مبوانا ساماتا من الانضمام إلى الأهلي

وأوضحت أن ساماتا يرحب بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خاصة وأن اللاعب لديه الرغبة في الرحيل عن نادي فنربخشة بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد اللاعب التنزاني مع ناديه التركي بنهاية الموسم الكروي الجاري، ويحق له الانتقال إلى أي نادٍ بشكل مجاني.

كولر يرحب بتعاقد الأهلي مع ساماتا

وكان النادي الأهلي دخل في مفاوضات خلال شهر يناير الماضي مع علي ساماتا لاعب نادي فنربخشه بعد موافقة كولر، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تنجح.