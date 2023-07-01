إزالة 42 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 4 مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات خلال إجازة عيد الأضحى للتصدى بكل حسم وحزم لأى محاولات للتعدى والتعامل الفورى معها.

إزالة تعديات بقريتى صفط الخمار وطوخ الخيل

وفي مركز المنيا، تم إزالة 7 حالات تعد، منها 6 حالات تعد على أرض زراعية وبدون ترخيص بقريتي صفط الخمار وطوخ الخيل، وحالة واحدة بحي شمال المدينة.

وفي مركز سمالوط، تم إزالة 18 حالة تعد بالبناء بدون ترخيص، منها 15 حالة بحي شرق المدينة، و3 حالات بحي شمال.

إيقاف حالة بناء بدون ترخيص

وفي مركز بنى مزار، تم إزالة 14 حالة تعد منها 8 حالات تعد على أراضى زراعية و بناء مخالف بأحياء غرب وشرق و شمال المدينة وإيقاف حالة بناء بدون ترخيص خلف موقف قرية صندفا، وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بحوض الجزار، وإيقاف حالة تعد على أرض زراعية على طريق صندفا، وحالة بناء بدون ترخيص على أرض إصلاح زراعي بعزبة التوت، وحالة بناء خارج الحيز العمرانى بقرية ابطوجة التابعة لمجلس قروى شلقام وإزالة حالة تعد فى المهد على أرض إصلاح زراعى بقرية القيس.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى من إزالة 3 حالات تعد، حالة بحى غرب والثانية بعزبة الكيلانى التابعة لمنبال والثالثة بقرية بردنوها.