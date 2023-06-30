حملات تفتيشية على المراكب النيلية والمعديات بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا، حملاتها الرقابية والتفتيشية بالمرور على المراكب النيلية والمعديات وبمتابعة على مدار الساعة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الذي شدد على استمرار تلك الحملات حماية للمواطنين وحفاظا على سلامتهم، خاصة خلال أيام عيد الأضحى نظرا للإقبال الشديد من المواطنين.

الالتزام بالحمولة حفاظا على الأرواح

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، المراكب النيلية للتأكد من الالتزام بالحمولة المقررة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والتأكد من عملها في إطار القانون ومتابعة أعداد الركاب، وفحص رخص المراكب، كما تم التفتيش على معدية المجاهرة بقرية بني محمد سلطان لمتابعة العمل بها والتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة.

التفتيش على اللنشات العامة والخاصة

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، حملة على مرسى قرية بني حسن الشروق للتفتيش على اللنشات العامة والخاصة للتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الأمان بها والوقوف على مدى التزام أصحابها بتعريفة الركوب، وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي المجهودات اليومية للحملات التفتيشية المستمرة على كافة المعديات النهرية خاصة أيام العيد نظراً للإقبال الشديد من المواطنين على استخدامها في تنقلاتهم والتأكد من كافة وسائل تأمين المراسي والمواطنين ولضمان تسهيل عمليات شحن المركبات وانضباط أطقم التشغيل.