تحرير محضر إتلاف ممتلكات عامة للمتهم بتعليق اللحم على عمود مونوريل

علّقت الصفحة الرسمية للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة على فيس بوك، على الصورة الشهيرة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لأحد المواطنين وهو يعلّق اللحم على أحد أعمدة المونوريل بمدينة نصر، والتي انتشرت بشكل سريع بين رواد السوشيال ميديا.

محاضر إتلاف ممتلكات عامة

وأوضحت الصفحة الرسمية للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة: «بالإشارة لما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استغلال أحد الجزارين أعمدة المنوريل في الذبح بالمخالفة للقانون، ويدعي (عبدالحميد س)، جزارة أبو علي، في مدينة نصر، نود الإحاطة بأنّه جرى تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئية ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية».

نظافة الموقع وإعادة الشيء إلي ما كان عليه

وأكدت الصفحة الرسمية للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، أنّه جرى تنظيف الموقع وإعادة الشيء إلى ما كان عليه.