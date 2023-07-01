«القومية للأنفاق»: نتخذ ما يلزم لضبط مرتكب واقعة «تعليق اللحم على عمود المونوريل»

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين، وهو يعلّق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود، مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في ذات المكان.

واستنكرت الهيئة القومية للأنفاق، السلوك الذي وصفته بأنّه «غير مسؤول وغير حضاري»، مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة، التي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين.

وافادت الهيئة، بأنّه جرى الكشف على العمود وتبيّن عدم تضرره، حيث اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لضبط مرتكب الواقعة، لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.

ووجّهت الهيئة القومية للأنفاق، الشكر للمواطنين الذين أرسلوا الشكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على وسائل المواصلات في مصر والتي هي ملك للشعب المصري العظيم.