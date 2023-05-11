محطات المونوريل شرق وغرب النيل.. اعرف المسار الكامل للمشروع الجديد

تتعدد محطات المونوريل سواء غرب أو شرق النيل، وفق ما حددته الهيئة القومية لمترو الأنفاق، موضحة أن المشروع هو أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر المقرر توفيرها، في إطار الحفاظ على البيئة، ويربط بين مختلف أنحاء القاهرة الكبرى.

محطات مونوريل شرق النيل

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، ووفق الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق، محطات مونوريل شرق النيل، وهي:

- الاستاد

- هشام بركات

- نوري خطاب

- الحي السابع

- ذاكر حسين

- جيهان السادات

- المشير طنطاوي

- وان ناينتي

- مستشفى الجوي

- النجرس

- المستثمرين

- الأندلس

- النافورة

- بيت الوطن

- مسجد الفتاح العليم

- الـR1

- الـR2

- الـR3

- مدينة الفنون والثقافة

- حي الوزارات

- مسجد مصر

- مدينة العدالة

أوضحت الهيئة مسار مونوريل شرق النيل، إذ يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومتر، أي أنه يمتد في قلب القاهرة الجديدة بالقرب من مشروع «One Ninety»، ويشتمل على 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

محطات مونوريل غرب النيل

- أكتوبر الجديدة

- جامعة الأهرام الكندية

- السادات

- جهاز السادس من أكتوبر

- نقابة المهندسين

- مول مصر

- مدينة الشيخ زايد

- طريق الإسكندرية

- المنصورية

- المريوطية

- الطريق الدائري

- بشتيل

- وادي النيل

يربط مونوريل غرب النيل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، كما يخدم التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية.