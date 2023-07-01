لطلاب الشهادات المعادلة.. تعرف على أماكن كليات الفنون الجميلة في مصر 2023

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، العمل بذات قواعد تنسيق الجامعات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية التي جرى إقرارها العام الماضي للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/2024.

وتابع «الأعلى للجامعات» الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المعمول بها في التوزيع الجغرافي للطلاب يمختلف الكليات ومنها كليات الفنون الجميلة في مصر 2023.

أماكن كليات الفنون الجميلة في مصر 2023

وكشف المجلس الأعلى للجامعات عبر الموقع الرسمي، وفي إطار الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2023، أماكن كليات الفنون الجميلة في مصر 2023، منوهاً بأن الحدود الدنيا للقبول بها لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023 لم تحدد أو يتم الإعلان عنها لأنها تتم عن طريق مكتب التنسيق ووفقاً للعرض والطلب وقت العمل بالمرحلة.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أماكن كليات الفنون الجميلة في مصر 2023:

** كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

** كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

** كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة.

** كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط.

** كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

** كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر.