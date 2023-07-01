احتفالا بـ30 يونيو.. «الداخلية» تنسق مع سلاسل تجارية ومطاعم لتقديم تخفيضات

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية والمطاعم الكبرى تخفيضات خاصة في الأسعار واحتفالات بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي كانت محل إشادة من المواطنين، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

أجواء احتفالية وفرحة كبيرة

شهدت المولات والمحلات والسلاسل التجارية والمطاعم الكبرى المشاركة في فاعليات الاحتفال بثورة الثلاثين من يونيو في إطار مبادرة «كلنا واحد» برعاية رئيس الجمهورية، أجواء احتفالية وفرحة كبيرة.

وقال أحد المواطنين، إن ذكرى 30 يونيو يوم مختلف من حيث العروض التي تقدمها المحلات، والمطاعم.

وأضافت إحدى السيدات، أن «كل سنة في 30 يونيو المحلات كلها بتتضامن مع بعضها وبتعمل خصومات كويسة، وفرصة جيدة للعائلات المصرية للخروج وشراء كافة مستلزماتهم».

ووجه أحد الأشخاص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على التوجيهات بعمل هذه التخفيضات في ذكرى ثورة يونيو.

الفاعلية أطلقتها وزارة الداخلية

الفاعلية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع هذه الكيانات الكبرى بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المشاركة والاحتفاء في كافة أنحاء الجمهورية.

ولاقت المبادرة ترحيبا كبيرا من المواطنين بالمبادرة في ظل ما تطرحه من تخفيضات كبيرة وعروض خاصة على المنتجات والمعروضات المتنوعة غير المسبوقة طوال اليوم.

62 مولًا تجاريًا، 111 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالي 824 فرعًا و44 سلسلة تجارية لبيع الحلوي بإجمالي 349 فرعًا، إضافة إلى 55 كيانًا صناعيًا بإجمالي 632 فرعًا على مستوي الجمهورية مشاركة في المبادرة وموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية قدموا عروضًا خاصة ومفاجآت للمواطنين على منتجاتهم وخدماتهم.

هذه العروض والاحتفالات تؤكد حرص وزارة الداخلية على الاحتفال مع المواطنين بهذه المناسبة الغالية والوطنية الخالدة التي أثلجت صدورهم وأدخلت البهجة في نفوسهم وأكدت على أهمية الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية في دعم ومساندة المواطنين.