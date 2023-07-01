«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا: شبورة ورياح.. والعظمى بالقاهرة 34

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على المناطق كافة.

حالة الطقس غدا الأحد

وأكدت الأرصاد، في بيان، أن التعرض لأشعة الشمس المباشر يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجة ممئوية.

شبورة حتى السادسة صباحا

وذكر الخبراء في البيان أن بعض المناطق ستشهد شبورة مائية خفية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على هذا النحو:

- القاهرة 34- 23

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 35- 23

- بنها 34- 23

- دمنهور 33- 23

- وادي النطرون 34- 23

- كفر الشيخ 32- 22

- المنصورة 34- 23

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 34 - 22

- دمياط 31 - 22

- بورسعيد 33- 23

- الإسماعيلية 36- 22

- السويس 35- 23

- العريش 31 - 22

- رفح 31 - 21

- رأس سدر 37- 23

- نخل 35- 17

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 27

- طابا 35 - 26

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 23

- العلمين الجديدة 30 - 23

- مطروح 30 - 22

- السلوم 32- 23

- سيوة 37- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 37- 27

- مرسى علم 37- 26

- شلاتين 36 - 28

- حلايب 34- 29

- أبو رماد 36- 28

- رأس حدربة 34- 28

- الفيوم 37- 24

- بني سويف 35- 24

- المنيا 37- 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 26

- قنا 40 - 26

- الأقصر 41- 27

- أسوان 41- 28

- الوادي الجديد 40- 27

- أبو سمبل 40- 27.