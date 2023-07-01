عاجل.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من ظاهرة جوية عند الخروج والتنزه

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع في نسب الرطوبة نهارًا على مدار اليومين المقبلين، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وناشد خبراء الأرصاد، في بيان صادر عن الهيئة، المواطنين بضرورة التواجد فى مناطق جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المغلقة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة على مختلف المناطق.

تحذير من ارتفاع نسب الرطوبة

وتشهد الأيام المقبلة، طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة السبت 1 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة تسجل 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة تسجل 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 40 والمحسوسة تسجل 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 2 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة تسجل 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 37 والمحسوسة تسجل 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة تسجل 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة تسجل 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 3 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 32 والمحسوسة تسجل 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 39 والمحسوسة تسجل 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 38 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة تسجل 42 درجة مئوية.