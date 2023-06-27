مصالح حكومية تعمل خلال عيد الأضحى.. أبرزها الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية

على الرغم من بدء إجازة عيد الأضحى المبارك لكلا من القطاع الحكومي والخاص، إلا أنَّ هناك مصالح حكومية تعمل خلال عيد الأضحى، وخاصة المصالح الخدمية مثل المستشفيات والإسعاف وغيرها من المصالح الخدمية.

إلغاء إجازات الأطباء والعاملين بالمجازر

وحول المصالح الحكومية التي تعمل خلال عيد الأضحى، في محافظة الجيزة أعلن الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إلغاء إجازات الأطباء والعاملين بالمجازر، والانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة لها وتوفير الكميات الكافية من الأختام والمادة السرية الملونة لختم المذبوحات إلى جانب أدوات النظافة والمطهرات.

تكثيف الحملات الرقابية والتموينية

وفي محافظة القاهرة، وجه الدكتور حسام فوزي نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار اليوم، كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية بالتنسيق مع الشئون الصحية ومفتشي التموين والطب البيطري وشرطة المرافق، للمرور على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية لضمان توافر كافة السلع الغذائية وفى مقدمتها اللحوم والدواجن.

الهيئة العامة للرعاية الصحية

الهيئة العامة للرعاية الصحية جاءت ضمن أهم المصالح الحكومية التي تعمل خلال عيد الأضحى، التي أعلنت توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين، خلال فترة الاحتفالات بالأعياد، و تنظيم جداول الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات.

هيئة الإسعاف

ومن أهم المصالح الحكومية التي تعمل خلال عيد الأضحى، هي هيئة الإسعاف، إذ أعلن الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف، تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر الدفع بعدد 2229 سيارة إسعاف مجهزة كوحدة رعاية مركزة تغطي أرجاء الجمهورية، وتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بهيئة الإسعاف.