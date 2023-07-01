إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 11 شخصا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

انقلاب سيارة ربع نقل

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب السيارة رقم «2375 ن ط ر»، ربع نقل، جنوب مدخل مركز أبوقرقاص، على الطريق الصحراوى الغربى إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة.

نقل 11 مصابا إلى المستشفى

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من مني محمد جمال، 29 سنة، ونجوى أحمد محمد، 38 سنة، وصابرين شعبان رزق، 16 سنة، وفاطمة عمار محمد، 50 سنة، ومنى محمد حجازي، 28 سنة، ومحمد يوسف علي، 16 سنة، ومحمود علاء فاروق، 25 سنة، ويوسف محمد رجب، 16 سنة، وأحمد خلف محمد، 16 سنة، وجميعهم مقيمون جميعا بمركز سمالوط في شمال المنيا، وتم نقل جميع المصابين إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.