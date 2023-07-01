إصابة شخص بسبب حريق شقة في المنشأة بسوهاج

شهدت ناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، منزل مكون 3 طوابق بناحية القرية،

نتج عن الحريق إصابة شخص، بحالة اختناق، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له وحالته مستقرة.

نشوب حريق بشقة بأحد المنازل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بنشوب حريق بشقة بأحد المنازل بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاة، ووجود مصاب تم نقله للمستشفى المركزي.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة بنشوب حريق بشقة بالطاق الأرضي بمنزل مكون من 3 طوابق بناحية قرية روافع العيساوية بمركز المنشاة وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، ما أدى إلى إصابة إ . أ . م 38 عاما، بحالة اختناق أثناء مشاركته في إخماد الحريق وتم نقله للمستشفى المركزي لتلقى العلاج اللازم.

السيطرة على الحريق

تمت السيطرة على الحريق وإخماده ووصوله لباقي طوابق المنزل وانحسرت التلفيات احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.