امتحان التاريخ للثانوية العامة.. أسئلة وإجابات لن يخرج عنها الاختبار

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الاختبار التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي، لـ امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023، المقرر أن يؤديه الطلاب غدا الأحد 2 يوليو، وذلك بعد استئناف امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحي وفقا للجداول المعتمدة من وزير التربية والتعليم.

امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التعليم، أن الاختبار التجريبي لمادة التاريخ للثانوية العامة نسخة شبيهة لامتحان الدور الأول، وتم إتاحته على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم؛ لتدريب طلاب الصف الثالث الثانوي على شكل الأسئلة وطريقة حلها، فضلاً عن إتاحة الإجابات الخاصة بالاختبار حتى يتعرف الطالب على إجابته ومطابقتها بعد الانتهاء من حله.

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط الاختبار التجريبي لمادة التاريخ للثانوية العامة 2023، على موقعها الرسمي، ويمكن للطلاب الدخول وحل جميع الأسئلة كفرصة أخيرة قبل الامتحان غدا.

مواصفات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات كالتالي:

- عدد الأسئلة المقالية بمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية بمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجتين: 22 سؤالا.

- زمن امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 60 درجة.

- الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية لمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 56 درجة.

- الدرجة الكلية للأسئلة المقالية بمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 4 درجات.