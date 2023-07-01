الأنبا إبرام يفتتح كنيسة موسى الأسود الأرثوذكسية بالفيوم الجديدة

افتتح الأنبا إبرآم مطران الفيوم، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وتوابعها، اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، أول كنيسة للأقباط الأرثوذكس بمدينة الفيوم الجديدة، وهي كنيسة الأنبا موسى الأسود، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وتذكار عيد استشهاد الأنبا موسى، وذلك بحضور قيادات جهاز مدينة الفيوم الجديدة.

وأوضحت مطرانية الأقباط الأرثوذوكس، في بيان لها، أنّ مطران الفيوم، وعشرات الأقباط أدوا صلاة القداس احتفالًا بافتتاح الكنيسة في الثامنة صباح اليوم السبت، حيث تقع الكنيسة أمام بنك مصر بالحي الأول بجوار مسجد مدينة الفيوم الجديدة.

الأقباط يحتفلون بافتتاح الكنيسة

واحتفل الأقباط الأرثوذكس المقيمين بمدينة الفيوم الجديدة، بافتتاح كنية الأنبا موسى الأسود، والتي سيتمكنون من أداء الصلوات والشعائر الدينية بها بدلًا من عناء الذهاب لمدينة الفيوم القديمة لأداء الشعائر في الكنائس.

التوسع في إعمار الفيوم الجديدة

وأوضح جهاز مدينة الفيوم الجديدة، في بيان صحفي، أنّ افتتاح كنيسة الأنبا موسى الأسود، جاء بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وضمن جهود الجهاز ومجلس المدينة للتوسع في إعمار الحياة بمدينة الفيوم الجديدة "أرض الأحلام" وتوفير كافة الخدمات لسكانها الأقباط والمسلمين، موضحًا أنّ الافتتاح جاء بعد أيام قليلة من تسليم مركز طبي لتجهيزه وتشغيله قريبًا، بالإضافة إلى افتتاح فرعين لبنوك وطنية.

تشغيل المركز الطبي بالفيوم الجديدة

ومطلع الأسبوع الماضي، سلّم جهاز مدينة الفيوم الجديدة، المركز الطبي الذي يقع في الحي الثاني بالمجاورة الأولى بجوار المدرسة اليابانية، إلى إدارة مستشفى الحياة التخصصي لتشغيله في أسرع وقت بمقابل حق انتفاع لمدة 20 عامًا، لتكتمل الخدمات في الحي الذي يضم مدارس تعليم أساسي، وثانوي عام، ومدرسة يابانية، ومكتب بريد، وجميعها تعمل منذ فترة طويلة.

افتتاحات جديدة قريبا

وأوضح جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أنّه يجرى العمل على قدمٍ وساق لافتتاح مبنى الضرائب، وبنك التعمير والإسكان، والمول التجاري الذي سيتم طرحه قريبًا، وعدد من المدارس الخاصة، فضلًا عن عدد من المولات الخاصة، وسنتر المدينة، وهايبر مول بتقاطع مدينة الفيوم الجديدة مع طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي.