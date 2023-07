أول ظهور لولي العهد الأردني وزوجته الأميرة رجوة.. ما القصة؟

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مع زوجته الأميرة رجوة الحسين، في أول ظهور لهما منذ عقد القران الملكي بداية شهر يونيو الماضي.

قصة أول ظهور لولي العهد الأردني

وكان أول ظهور لولي العهد الأردني خلال صورة سيلفي مع زوجته الأميرة رجوة، للتهنئة بعيد الأضحى، وعلق عليها باللغتين العربية الإنجليزية: «منّي أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير.. On behalf of Rajwa and myself, Adha mubarak to you and your families!».

تهاني من الملكة قبل أول ظهور لولي العهد الأردني

وفي وقت سابق الأربعاء الماضي، احتفلت الملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن بعيد ميلاد ابنها الأمير الحسين، ولى العهد الأردني، ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، لتهنئته بعيد ميلاده وعلقت عليها: «للحسين الغالي، كل سنة وأنت سالم، العمر كله بسعادة وهداة بال.. Happy birthday, my dear Hussein. Wishing you a lifetime of happiness»، وبعدها كان أول ظهور لولي العهد الأردني مع زوجته.

ماذا قالت الملكة قبل الظهور الأول لولي العهد؟

وقبل الظهور الأول لولي العهد الأردني، نشرت والدته الملكة رانيا، قرينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مجموعة من الصور من حفل الزفاف عبر تطبيق «إنستجرام»، وقالت: «الحمد لله.. من زفاف الغوالي حسين ورجوة الحسين، الله يهنيكم ويخليكم لبعض، وتبقى الفرحة مزينة قلوبكم».