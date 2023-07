ولي العهد الأردني ينشر أول صورة مع الأميرة «رجوة» بعد الزواج.. ماذا قال؟

نشر ولى العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أول صورة شخصية منذ حفل زفافه تجمعه بزوجته الأميرة رجوة الحسين منذ عقد قرانهما في يونيو الماضي، وذلك عبر موقع الصور «إنستجرام» كتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ماذا قال ولى العهد الحسين بن عبد الله؟

وألحق الأمير الحسين الصورة التي جمعته بزوجته على صفحته بإنستجرام، بتعليق باللغتين العربية والإنجليزية، مهنئا بحلول عيد الأضحى المبارك: «منّي أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير.. On behalf of Rajwa and myself, Adha mubarak to you and your families!».

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع المنشور الذي لم يتجاوز مدة نشره ساعات، وحظي بإعجاب نحو 868 ألف شخص، وأكثر من 18 ألف تعليق.

الديوان الملكي يمنح زوجة ولي العهد لقب أميرة

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن مطلع شهر يونيو الماضي، صدور الإرادة الملكية بمنح لقب «صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة» لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس، عقب عقد قرانهما.

وأقيمت مراسم عقد قران ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة الحسين، في الأول من يونيو الماضي، في قصر زهران قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية، ليتم استقباله بواسطة مجموعة من الخيالة وحرس الشرف وفرق من المشاة.

وبقصر الحسينية توجه العروسان عبر الفناء وسط زفة أردنية تقليدية، وعلى المنصة انضم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ووالدا الأميرة رجوة الحسين لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور، قبل إقامة مأدبة زفاف العروسين.