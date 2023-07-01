شركة روسية تكشف عن تطوير مسيرة جديدة للاستطلاع والمراقبة (صور)

فى ظل تصاعد حدة التوتر على خلفية الأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، وما يرافقها من سباق في التسليح والصناعات العسكرية، كشفت شركة (Komponent) الروسية عن تطوير طائرة مسيرة جديدة، لتعمل كآلية للاستطلاع والمراقبة.

وأوضح متحدث باسم الشركة الروسية، أن الطائرة الجديدة، المعروفة باسم (Shum)، مخصصة لعمليات الاستطلاع، ووصف الطائرة بأنها «عملية وسهلة الاستخدام»، ويمكن حملها بسهولة في حقيبة ظهر تكتيكية، وأضاف أن الطائرة تحتوي على مراوح ومحاور يمكن طيها بسهولة، لتصبح صغيرة الحجم، قائلاً: «هدفنا هو تطوير درون عملي وبسيط وموثوق».

مميزات الطائرة الجديدة

وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أن الطائرة الروسية الجديدة تزن نحو 4 كيلوجرامات، ويبلغ وزنها مع المعدات والحقيبة الخاصة نحو 6 كيلو جرامات، ويمكن لهذه الطائرة التحليق لأكثر من 30 دقيقة متواصلة، وقطع مسافة 30 كيلومتراً، وفقاً لما أوردت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، في تقرير لها اليوم السبت.

كما يمكن للطائرة المسيرة الجديدة نقل حمولات تصل أوزانها إلى كيلوجرام، لافتاً إلى أن الطائرة الجديدة حصلت على هيكل متين، يدخل في تركيبه المعدن والبلاستيك وألياف الكربون، وزُودت بكاميرات عالية الدقة، يمكنها نقل البيانات والصور مباشرةً إلى المشغل.