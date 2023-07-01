أبوالعنين: السيسي هو الجندي الملتزم الوطني صاحب الرؤية والمسؤولية

وصف النائب محمد أبوالعنين وكيل مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه الجندي الملتزم الوطني صاحب الرؤية والمسؤولية أمام الشعب والوطن، وما حدث في عهده إنجاز، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أعاد بناء الدولة المصرية، وخاض حرب التنمية من أجل مصر، وتحديث القوات المسلحة لتصبح الأكبر والأقوى في المنطقة.

الرئيس السيسي اعتمد على تعظيم القيمة المضافة للأصول والموارد

وأوضح «أبوالعنين» خلال لقاء خاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو مع الإعلامي أحمد موسى أٌذيع في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن بناء الرئيس السيسي للبلاد، اعتمد على تعظيم القيمة المضافة للأصول والموارد المصرية، وهو فكر متقدم وطموح ورؤية حديثة، وكانت تُباع الأرض بجنيه واحد للمتر في عهود سابقة ولكنها بدون بنية أساسية، مشددًا على أن الرئيس السيسي ساهم في تعظيم قيمة الأراضي بالبنية الأساسية التي أحالت التراب إلى ذهب، وهي عبقرية

وأشار إلى أن القروض التي حصلت عليها مصر كانت مدروسة ولدينا خطة لسدادها، قبل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي أحدثت خللًا في الإيرادات، حتى إن المصانع أغلقت في كل بلاد العالم.

القادم أفضل

وقال: كرجل صناعة عانيت من الأوضاع الاقتصادية في العالم خلال الفترة الماضية، لكن أستطيع القول بأن القادم أفضل، وكل ما تم استثماره في مصر سيتم حصاده والاستفادة منه خلال الفترة المقبلة على مستوى الاقتصاد والتعليم والخدمات.