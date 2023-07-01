توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة ورياح وتحذيرات من الرطوبة وأشعة الشمس

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

أما في النهار، يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومن المتوقع أن يكون شديد على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

هبوب الرياح على عدة مناطق

وتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق عدة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الأرصاد تحذر من الرطوبة وأشعة الشمس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما حذرت أيضا من ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا لكونها تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مؤية.

درجات الحرارة الأحد 2 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 3 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 4 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.