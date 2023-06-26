طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع نسبة الرطوبة ورياح وشبورة على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة، حيث يسود طقس معتدل الحارة على كافة الأنحاء في الصباح والمساء، أما خلال ساعات النهار يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

شبورة ورياح على عدة مناطق

وذكرت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، تسيطر خلالها الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط أيضًا الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتأثر البلاد بدءا من يوم الخميس حتى الأحد، بنشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 27 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 37.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 40.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 42.

درجات الحرارة الأربعاء 28 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 36.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 41.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 42.

درجات الحرارة الخميس 29 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 53.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 39.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 42.