توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أجواء معتدلة والحرارة تصل لـ35 درجة بالقاهرة

استعرض خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، بداية من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تشير الهيئة إلى أن البلاد تشهد أجواء مستقرة في درجات الحرارة، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 33 وتصل لـ 35 درجة مئوية.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأكدت الأرصاد الجوية أن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة يسودها أجواء معتدلة الحرارة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، مع استمرار أجواء حارة رطبة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح خبراء الهيئة، أنه بداية من غد الاثنين تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة المذكورة، قد يعرض المواطنين لضربة شمس، كما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 لـ3 درجات مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 26 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 27 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأربعاء 28 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 30.